Джонатан Уитли о прогрессе «Заубера»: «Не будем забывать и о Бинотто»

Уитли отметил роль Бинотто в возрождении «Заубера».

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли связывает прогресс коллектива не только с собственными решениями, но и с действиями главы проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто.

Швейцарцы занимают предпоследнюю позицию в Кубке конструкторов, но уже набрали 60 очков и отстают от шестого места («Рейсинг Буллз ») на 12 баллов.

«На секунду, не будем забывать и о Маттиа Бинотто. Он в команде почти год и начал реализовывать то, что сейчас появляется на трассе.

Важно было правильно настроить структуру технического управления, трансформировать компанию. По сути, первые шесть месяцев я наверстывал упущенное. В команде «Формулы-1» многое можно сделать. У руководителя много работы.

Но с самого начала было ясно, что есть очень простые мелочи, которые можно исправить – это касается коммуникации, процесса принятия решений. Однако сейчас мы начинаем погружаться в самую суть вопроса: как сделать команду по-настоящему конкурентоспособной, сражающейся за топ-позиции», – заявил менеджер.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Маттиа Бинотто: «Ауди» пока не топ-команда, но нужно ею стать»