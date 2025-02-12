«Спа-Франкоршам» – лучшая трасса «Формулы-1» по версии Racefans, «Яс-Марина» – на последнем месте
Журналисты издания составили рейтинг трасс, которые на данный момент принимают у себя Гран-при «Формулы-1».
При составлении рейтинга авторы руководствовались результатами комплексного анализа – оценивая сложность трека с точки зрения пилотажа и возможности для проведения обгонов. Принималась во внимание и атмосфера на автодроме, как и статус этапа.
По итогам анализа лучшей трассой была признана «Спа-Франкоршам» – которая принимает Гран-при Бельгии. Второе место заняла «Сузука», а третье – «Сильверстоун».
В то же время последнее место в рейтинге заняла «Яс-Марина» – трасса, традиционно принимающая у себя Гран-при Абу-Даби.
Рейтинг трасс «Ф-1» по версии RaceFans
1. «Спа-Франкоршам» – Гран-при Бельгии
2. «Сузука» – Гран-при Японии
3. «Сильверстоун» – Гран-при Великобритании
4. «Интерлагос» – Гран-при Сан-Паулу
5. «Трасса Америк» – Гран-при США
6. «Монца» – Гран-при Италии
7. «Автодром имени Жиля Вильнева» – Гран-при Канады
8. «Зандворт» – Гран-при Нидерландов
9. «Имола» – Гран-при Эмилии-Романьи
10. «Монако» – Гран-при Монако
11. «Альберт парк» – Гран-при Австралии
12. «Ред Булл Ринг» – Гран-при Австрии
13. «Лас-Вегас» – Гран-при Лас-Вегаса
14. «Сингапур» – Гран-при Сингапура
15. «Автодром имени братьев Родригес» – Гран-при Мехико
16. «Хунгароринг» – Гран-при Венгрии
17. «Барселона-Каталония» – Гран-при Испании
18. «Международный автодром Шанхая» – Гран-при Китая
19. «Международный автодром Баку» – Гран-при Азербайджана
20. «Джидда» – Гран-при Саудовской Аравии
21. «Международный автодром Бахрейна» – Гран-при Бахрейна
22. «Международный автодром Майами» – Гран-при Майами
23. «Лусаил» – Гран-при Катара
24. «Яс-Марина» – Гран-при Абу-Даби
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