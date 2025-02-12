«Спа-Франкоршам» – лучшая трасса «Формулы-1» по версии Racefans, «Яс-Марина» – на последнем месте

Трасса Гран-при Бельгии – лучшая в календаре «Ф-1» по версии RaceFans.

Журналисты издания составили рейтинг трасс, которые на данный момент принимают у себя Гран-при «Формулы-1».

При составлении рейтинга авторы руководствовались результатами комплексного анализа – оценивая сложность трека с точки зрения пилотажа и возможности для проведения обгонов. Принималась во внимание и атмосфера на автодроме, как и статус этапа.

По итогам анализа лучшей трассой была признана «Спа-Франкоршам » – которая принимает Гран-при Бельгии . Второе место заняла «Сузука», а третье – «Сильверстоун».

В то же время последнее место в рейтинге заняла «Яс-Марина» – трасса, традиционно принимающая у себя Гран-при Абу-Даби.

Рейтинг трасс «Ф-1» по версии RaceFans

1. «Спа-Франкоршам» – Гран-при Бельгии

2. «Сузука » – Гран-при Японии

3. «Сильверстоун » – Гран-при Великобритании

4. «Интерлагос» – Гран-при Сан-Паулу

5. «Трасса Америк» – Гран-при США

6. «Монца» – Гран-при Италии

7. «Автодром имени Жиля Вильнева» – Гран-при Канады

8. «Зандворт» – Гран-при Нидерландов

9. «Имола» – Гран-при Эмилии-Романьи

10. «Монако» – Гран-при Монако

11. «Альберт парк» – Гран-при Австралии

12. «Ред Булл Ринг» – Гран-при Австрии

13. «Лас-Вегас» – Гран-при Лас-Вегаса

14. «Сингапур» – Гран-при Сингапура

15. «Автодром имени братьев Родригес» – Гран-при Мехико

16. «Хунгароринг» – Гран-при Венгрии

17. «Барселона-Каталония» – Гран-при Испании

18. «Международный автодром Шанхая» – Гран-при Китая

19. «Международный автодром Баку» – Гран-при Азербайджана

20. «Джидда» – Гран-при Саудовской Аравии

21. «Международный автодром Бахрейна» – Гран-при Бахрейна

22. «Международный автодром Майами» – Гран-при Майами

23. «Лусаил» – Гран-при Катара

24. «Яс-Марина» – Гран-при Абу-Даби

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