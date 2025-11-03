Андреа Кими Антонелли: «В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все. Квалификации очень важны»

Антонелли отметил важность квалификаций в современной «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что главным образом сосредоточен на улучшении своих выступлений в квалификациях, поскольку ситуация с обгонами в гонках осложнилась из-за плотности результатов.

«В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все. Как и ваши действия на первом круге – они могут сильно изменить ваше положение.

Если вам удается отыграть позиции на старте, то с высокой долей вероятности вы потом эти позиции удержите. Просто потому, что держать хороший темп в чистом воздухе намного проще, и это становится очень важным фактором.

Так что да, квалификации стали очень важны. Особенно с учетом того, что в этом году плотность результатов в пелотоне очень высока. И важно не допускать ошибок – потому что в противном случае ты можешь за это поплатиться. И да, в моем случае я понимаю, что должен лучше выступать в квалификациях – и определенно лучше проводить третий сегмент», – рассказал Антонелли.

