Оскар Пиастри: «Настрой в нынешнем сезоне изменился, но способы достижения цели остались прежними»

Пиастри оценил влияние борьбы за титул на его настрой.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о том, как осознание непосредственного участия в борьбе за победу в чемпионате повлияло на его настрой и отношение к гонкам.

«Я бы сказал, что в основном мой подход к гонкам остался тем же, что и в прошлом году. С учетом траектории развития «Макларена» и прогресса, которого команда достигла с начала сезона-2024, мы полагали, что если сможем начать этот сезон так же, как закончили предыдущий, то у «Макларена» будут хорошие шансы побороться не только за Кубок конструкторов, но и за победу в личном зачете пилотов.

И при таком сценарии вы заранее понимаете, что на кону будет стоять очень многое. Так что да, в этом отношении настрой в нынешнем сезоне изменился, но способы достижения цели остались прежними – ты просто стараешься делать все, что в твоих силах, стремишься показать свой максимум», – рассказал Пиастри.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?