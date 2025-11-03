Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Между Хэмилтоном и его гоночным инженером просто нет рабочей химии»

Хэмилтон не сработался с гоночным инженером – считает Дорнбос.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос рассказал о том, что одной из проблем Льюиса Хэмилтона в «Феррари » является отсутствие рабочей химии во взаимодействиях с его гоночным инженером Рикардо Адами.

«Между Хэмилтоном и его гоночным инженером просто нет рабочей химии. По переговорам Льюиса и Рики (Рикардо Адами), его инженером, не создается впечатления, что они находятся на одной волне.

То есть, Адами сообщает Хэмилтону о том, что он получил 10-секундный штраф из-за конкретной ситуации, а Льюис просто отвечает, что ему было сложно остаться на трассе. А мы все знаем Льюиса.

Мне не кажется, что они сработались. А если вы хотите бороться за титулы, победы в гонках, подиумы и так далее, вы должны стараться выжимать максимум из каждой возможности», – рассказал Дорнбос.

