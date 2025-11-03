Мартин Брандл о борьбе за титул: «Еще год назад в такой ситуации я бы не поставил на Норриса. Но он справляется»

Брандла впечатлила победа Норриса в Мехико.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл рассказал о том, что остался под впечатлением от уверенной победы Ландо Норриса на Гран-при Мехико. И что тому удалось заметно прибавить в психологической уверенности.

«Я считаю, что Ландо Норрис выдающимся образом провел уик-энд в Мехико. Если бы мы увидели подобное выступление в исполнении Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона, то обсуждали бы его в полголоса, потому что это и правда было чем-то потрясающим.

Борьба за титул – это умение справляться с давлением. Это касается любого вида спорта высокого уровня. В конечном счете, все дело всегда в том, что происходит в голове у спортсмена.

Еще год назад [в подобной ситуации в чемпионате] я бы не поставил на Ландо Норриса. Но и он, и команда проделали огромную работу в данном направлении. Впечатляет и то, как он справился после разочарования на этапе в Баку – ведь что ни говори, а там он упустил возможность. По нему ударило столкновение в Канаде. Он ничего не мог сделать с отказавшим двигателем в Зандворте. Как, очевидно, ничего не мог поделать в Остине, когда в него врезались. Но он все равно справляется, не позволяет негативным вещам влиять на себя, стараясь отгородиться от них», – рассказал Брандл.

