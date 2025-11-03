Тото Вольфф о борьбе с «Феррари» и «Ред Булл»: «Мерседес» способен нанести ответный удар в Бразилии»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался перед Гран-при Сан-Паулу.
«Впереди четыре гонки. Всего очко разделяет нас и «Феррари», а «Ред Булл» лишь в девяти баллах позади. Последние уик-энды получились тяжелыми, однако мы по-прежнему в борьбе за второе место.
Каждый из этих четырех этапов будет играть огромную роль в борьбе за вторую позицию в Кубке конструкторов. Пусть наше преимущество над соперниками исчезло в Остине и Мехико, мы способны нанести ответный удар в Бразилии.
В Интерлагосе трасса старой школы с кочковатой поверхностью, перепадами высот и разнообразием поворотов. Добавьте непредсказуемую погоду, и права на ошибку практически не останется», – заявил менеджер.
