0

Тото Вольфф о борьбе с «Феррари» и «Ред Булл»: «Мерседес» способен нанести ответный удар в Бразилии»

В «Мерседесе» ждут напряженную битву в Бразилии.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался перед Гран-при Сан-Паулу.

«Впереди четыре гонки. Всего очко разделяет нас и «Феррари», а «Ред Булл» лишь в девяти баллах позади. Последние уик-энды получились тяжелыми, однако мы по-прежнему в борьбе за второе место.

Каждый из этих четырех этапов будет играть огромную роль в борьбе за вторую позицию в Кубке конструкторов. Пусть наше преимущество над соперниками исчезло в Остине и Мехико, мы способны нанести ответный удар в Бразилии.

В Интерлагосе трасса старой школы с кочковатой поверхностью, перепадами высот и разнообразием поворотов. Добавьте непредсказуемую погоду, и права на ошибку практически не останется», – заявил менеджер.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
