Пьер Гасли: «У «Альпин» есть все необходимые ингредиенты, чтобы команда была успешной»

Гасли ждет прогресса «Альпин» в 2026 году.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне, отметив, что надеется на заметное улучшение ситуации.

В данный момент «Альпин» занимает последнее место в Кубке конструкторов, набрав 20 очков.

«Думаю, у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы команда «Альпин» была успешной. В отношении следующего сезона я настроен весьма оптимистично. Да, сейчас мы каждую неделю говорим друг другу об одном и том же, что текущее положение команды не может нас радовать. Но мы все равно не сможем внезапно все изменить. Нужно продолжать работу, надеясь, что через несколько месяцев ожидания перед Гран-при у «Альпин» изменятся.

У меня высокие ожидания от следующего сезона, и в «Альпин» об этом знают. Я уверен в команде и во всех изменениях, что мы проводим. Уверен в новом двигателе и в работе команды над болидом 2026 года, ведь текущее положение дает «Альпин» преимущество (за счет большего чем у лидеров часов работы в аэродинамической трубе). Так что да, на бумаге «Альпин » в контексте сезона-2026 находится в более выгодном положении, чем прямые конкуренты», – рассказал Гасли.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?