Колтон Херта: «Главное для меня в «Ф-2» – быть конкурентоспособным каждый раз, оказываясь за рулем болида»

Херта рассказал о целях на «Формулу-2».

Тест-пилот «Кадиллака » Колтон Херта отметил, что не ждет от себя побед в первых же гонках в «Формуле-2», где американец проведет следующий сезон.

Херта в 2026 году параллельно с выступлениями в «Ф-2» за «Хайтек» будет активно работать с «Кадиллаком» над подготовкой к возможному переходу в «Формулу-1», если американец окажется достаточно быстр.

«Главное для меня – я хочу быть конкурентоспособным каждый раз, оказываясь за рулем болида. Это основная цель – быть конкурентоспособным, и ее я хочу достичь как можно быстрее.

Было бы глупо сидеть здесь и считать, что я сразу окажусь очень быстр, что у меня сразу будет скорость и буду готов выиграть первую же гонку в «Формуле-2». Да, я может и старше своих соперников, но эти ребята в «Ф-2» явно не являются медленными.

Так что я определенно осознаю то, какая передо мной стоит задача. Я знаю, что будет тяжело, но с нетерпением жду возможности принять этот вызов. Я здесь чтобы учиться, гоняться, а также, надеюсь, быть быстрым», – рассказал Херта.

Херта в сезоне-2026 параллельно с «Формулой-2» будет выступать в гонках на выносливость IMSA