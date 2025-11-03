Мартин Брандл: «В современной «Ф-1» мы видим все больше людей нового формата на месте руководителей – вроде Мекьеса»

Брандл высказался о влиянии Мекьеса на результаты «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о работе Лорана Мекьеса во главе команды «Ред Булл » и того, как смена подхода в работе повлияла на результаты.

«Работа Мекьеса действительно впечатляет, у него очень зрелый и взвешенный подход к делу. В его работе вообще не просматривается эго.

В современной «Формуле-1» мы видим все больше и больше людей нового формата на месте руководителей. Думаю, в том числе поэтому Кристиан Хорнер вряд ли захочет возвращаться в «Формулу-1» именно в статусе руководителя команды.

Как кажется, сейчас связывать все воедино в работе команды лучше удается специалистов с инженерным бэкграундом, а в политических вопросах Мекьесу помогают такие люди, как Гельмут Марко», – рассказал Брандл.

