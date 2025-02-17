Макс Ферстаппен: «Мысль о том, что предстоящий сезон будет для меня 11-м в карьере – довольно безумная»

Ферстаппен рассказал о настрое перед сезоном-2025.

Пилот «Ред Булл » и действующий чемпион «Ф-1» готовится провести свой 11-й полноценный год в гоночной серии. И надеется вновь побороться за чемпионский титул.

«Да, я провел в «Ф-1» уже довольно много времени. Начать хотя бы с того, что предстоящий сезон будет для меня 11-м в карьере – это довольно безумная мысль. И да, по ощущениям прошло уже довольно много времени с тех пор, как я начал выступать в «Формуле-1». Но я все равно с воодушевлением смотрю на то, что ждет меня впереди.

А еще здорово то, что каждый чемпионат, который я выиграл, был выигран по-разному. И да, прошлый сезон был сложным. Мы отлично начали сезон, а потом наступили тяжелые времена. В конце сезона у нас были как взлеты, так и падения, но в «Формуле-1» так бывает.

Главное – это извлечь урок из случившегося. И я надеюсь, что с учетом того, чему мы научились, в этом сезоне мы сможем выступить лучше и увереннее», – рассказал Ферстаппен.

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