Зак Браун о проблеме нецензурных выражений в «Ф-1»: «Невозможно взять и запретить гонщикам ругаться по ходу Гран-при»

Браун высказался о проблеме ругани в «Формуле-1».

Исполнительный директор «Макларена » считает бессмысленной идею попытаться запретить гонщикам ругаться во время Гран-при. И что проблему большого количества нецензурных высказываний должны решать редакторы и режиссеры трансляций «Формулы-1».

«Я согласен с тем, что в вопросе использования ругательств и нецензурной лексики нужно смотреть на обстоятельства. Если мы говорим о пресс-конференции, когда все уже успокоились, когда нет никакого накала эмоций – то да, в такой ситуации ругань неуместна, вы должны подавать хороший пример.

Однако, когда гонщик надевает шлем и находится в гуще борьбы на трассе, все совсем иначе. Я полагаю, что на футбольном поле или во время бейсбольного матча игроки тоже много чего говорят, просто зрители этого не слышат, ведь на игроках нет микрофонов.

При этом у нас есть возможность нажать кнопку задержки или вообще удаления куска трансляции. У вас есть возможность контролировать то, что именно вы выпускаете в эфир.

Лично мне кажется, что демонстрация эмоций, страсти, интенсивности борьбы – это здорово. Когда количество подобных высказываний в трансляции ограничено – это хорошо, при этом у режиссеров есть возможность в любой момент нажать паузу и не выдавать что-то в эфир.

Думаю, эту проблему нужно решать именно так. Невозможно взять и запретить гонщикам ругаться по ходу Гран-при», – рассказал Браун .

Президент ФИА допустил, что радиопереговоры гонщиков «Ф-1» прекратят транслировать в прямом эфире из-за мата