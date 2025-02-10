Президент ФИА допустил, что радиопереговоры гонщиков «Ф-1» прекратят транслировать в прямом эфире из-за мата

В ФИА готовы принять жесткие меры против нецензурной лексики.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что борьба с матом в «Формуле-1» способна привести к тому, что радиопереговоры гонщиков не будут попадать в прямой эфир.

«Закроем ли мы прямые эфиры радио? Возможно. Введем ли мы задержку? Возможно.

Многое можно сделать с промоутерами. Мы все еще являемся владельцами чемпионата», – произнес бен Сулайем.

В трансляциях «Ф-1» переговоры выводятся с задержкой, при этом матные слова цензурируются. В то же время подписчики F1 TV могут слушать радио гонщиков в режиме реального времени.

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