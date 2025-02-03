Карун Чандок: «Титул 45-летнего Алонсо в болиде Ньюи – вот это была бы история»

Чандок считает вероятным третье чемпионство Алонсо.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок заявил, что титул Фернандо Алонсо в составе «Астон Мартин» не является фантастикой.

«Важно подчеркнуть, что впереди большое изменение регламента. Правила вступают в силу в 2026-м, и появятся новые возможности. Если помните, когда Ньюи пришел в «Ред Булл», команда была середняком. Он сосредоточился на сезоне-2009, потому что регламент сильно менялся.

«Браун » застал соперников врасплох с двойным диффузором, но у [«Ред Булл »] уже была лучшая машина во второй части сезона. А затем команда выиграла четыре титула в 2010-2013 годах.

Сейчас похожая ситуация. В 2025-м можно создать структуру и вырасти в командном плане, и, учитывая новые правила в 2026-м, изменение может получиться быстрым.

Разве не было бы потрясающе увидеть 44- или 45-летнего Фернандо Алонсо, побеждающего в чемпионате в болиде Эдриана Ньюи ? Вот это была бы история», – заявил Чандок.

Испанцу исполнится 45 лет по ходу сезона-2026.

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