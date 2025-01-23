Фернандо Алонсо: «Мы должны быть воодушевлены – возможно, в 2026 году «Астон Мартин» даже сможет выиграть чемпионат»
Двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что приход Эдриана Ньюи поможет команде сделать заметный шаг вперед и стать конкурентоспособнее. И что в 2026 году, при смене технического регламента, «Астон Мартин» может получить шанс побороться за победу в чемпионате.
«В 2026 году нас ждет переход на новый технический регламент, а к «Астон Мартин» присоединился Эдриан Ньюи – и сможет начать полноценно работать с апреля этого года.
Так что в целом мы должны быть воодушевлены и ожидать хороший сезон (в 2026 году), в котором мы, возможно, даже сможем выиграть чемпионат. Да, это довольно громкое заявление, но ожидания весьма высоки.
Но я все понимаю, ведь предсезонка и момент презентации болида все ближе. В 2026 год с новым регламентом, Фернандо Алонсо, Эдриан Ньюи…Так что я заранее знаю, какие вопросы вы собираетесь задавать. Будь я человеком со стороны, то увидев Ньюи в другой команде сам бы спросил о шансах на титул».
Также Алонсо назвал «Уильямс» командой, от которой стоит ждать сюрпризов и возможного прорыва:
«Будь я журналистом или обычным зрителем дома перед телевизором, я бы старался обращать больше внимания на «Уильямс» – как на команду, с которой, вероятно, нужно будет считаться».
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