Фернандо Алонсо о своих сильных сторонах: «Старты гонок, умение давать результат под давлением и выжимать из болида максимум»

Алонсо рассказал о своих сильнейших гоночных качествах.

Пилота «Астон Мартин» спросили, какие из свои умений он считает наиболее сильными сторонами. Также испанец добавил, что ему многое дал опыт выступления в других гоночных сериях, где техника управления машиной сильно отличается от «Формулы-1».

«Сильные стороны? Старты гонок, умение давать результат под давлением, а также умение выжимать из болида максимум – вне зависимости от того, насколько он плох или хорош.

Возможность добиться прогресса, улучшить ситуацию – есть всегда. Потому что современные болиды никогда не бывают идеально стабильными.

Тот пилотаж и те ощущения, что были в 2000-х годах, уже никогда не повторялся с двигателями V8 в 2010-х. Нет этих ощущений и сейчас, на болидах с турбированными двигателями.

Я также пробовал себя и в других категориях – гонки на выносливость, «Дакар», «500 миль Иниданаполиса. Там я понимал, что не обладаю теми же знаниями, что и мои соперники, и мне было очень интересно вновь учиться чему-то новому, учиться новым гоночным техникам с нуля. Я за рулем уже почти 40 лет, но мне еще по-прежнему есть чему поучиться, без сомнения», – рассказал Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Мы должны быть воодушевлены – возможно, в 2026 году «Астон Мартин» даже сможет выиграть чемпионат»