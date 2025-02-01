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Гэри Андерсон: «Решение ФИА по крыльям искажает борьбу за титул-2025»

Андерсон рассказал, как ФИА повлияла на сражение за чемпионство «Ф-1».

Эксперт The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон проанализировал решение ФИА поменять правила, касающиеся проверки заднего и переднего антикрыльев на гибкость.

В частности, с июньского Гран-при Испании будут изменены условия тестов на отклонение переднего антикрыла под нагрузкой. Ранее в Федерации сообщали, что модифицировать проверки не планируется.

«Насколько я понимаю, это искажает борьбу за титул еще до ее начала. Напоминает то, что случилось с двойным диффузором в 2009-м. Три команды – «Браун», «Уильямс» и «Тойота» – начали сезон с ним, и Дженсон Баттон смог оторваться в чемпионате, пока остальные внедряли свои версии. Затем борьба была плотной, однако ранние успехи «Брауна» обеспечили команде победу в обоих зачетах.

Команды с наиболее гибкими крыльями на старте сезона-2025 могут получить преимущество в схожей манере.

ФИА потребовалось более трех месяцев, чтобы придумать эту новую техническую директиву. Если команда оптимизировала свой болид под отклонение [переднего крыла на тестах] в 15 мм, под первые восемь гонок, и зарабатывает большие очки – здорово, но не каждый коллектив на это способен. Остальные могут настраиваться на те 16 гонок, когда отклонение снизят до 10 мм.

Данные изменения означают, что любой команде, которая настраивала машину под первые восемь гонок, потребуется новое крыло. Разумеется, оно будет новым со структурной точки зрения. Но может понадобится и другой профиль.

Также мне не нравится, что ФИА наказывает пилотов за плохие решения, а также выписывает штрафы командам за небезопасный выпуск. В обоих случаях у них есть миллисекунды на принятие решения, а не три месяца – именно столько потребовалось ФИА, чтобы внедрить новые тесты на отклонение.

Сейчас, к началу февраля, большинство команд уже определились с характеристиками болида-2025 и сосредоточились на машине-2026 – разрабатываемой под существенно измененные аэродинамические правила. Поэтому расставлять точки над i в плане развития болида-2025 оставили не столь опытных инженеров. Теперь все это нужно менять.

На месте технического директора я бы был довольно сильно раздражен данным изменением. Не из-за того, что мое переднее крыло, как я считаю, изгибается лучше, чем у других, а из-за того, что это перемена посреди сезона. ФИА говорит: «Такие изменения нацелены на дальнейшее уточнение наших способностей следить за регламентом по гибкости и его выполнением, обеспечивая равные условия для всех участников в рамках продвижения честной и захватывающей борьбы». На самом деле это никоим образом не создает равные условия.

Мы все хотим, чтобы плотная борьба продолжалась от первой до последней гонки, однако ФИА просто это сорвала. Не говорю, что так все и будет, однако может получиться чемпионат из восьми гонок и чемпионат из 16 гонок», – написал в своей колонке Андерсон.

ФИА не будет менять тесты на изгиб передних антикрыльев перед сезоном-2025

ФИА ужесточит тесты на гибкость крыльев. В декабре Томбасис сообщал, что этого не будет

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гэри Андерсон
Браун
регламент
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