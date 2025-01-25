Джонни Херберт: «Дуэн понимает, что время на исходе. Если он не даст результат, то в мгновение ока потеряет место в «Альпин»

Херберт высказался о положении Дуэна в «Альпин».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что новичок французской команды оказался под колоссальным давлением. Считается, что если Дуэн не покажет действительно хороших результатов, то уже в первой половине сезона-2025 потеряет место в команде в пользу Франко Колапинто.

«Я думаю, Джек Дуэн и сам будет понимать, что его время на исходе. И общаясь с людьми из «Формулы-1» я слышу те же мнения. Дуэн должен показать результат в сравнении с Пьером Гасли. Если же он этого не сделает – ну, я хорошо знаю Флавио Бриаторе, – Дуэн в мгновение ока потеряет место в команде. Так что да, на него оказывается сильное давление, и он обязан давать результат.

И да, к сожалению, это тоже часть спорта. Особенно это касается «Формулы-1» – скажем так, далеко не все розы успевают тут распуститься. На Дуэна оказывается огромное давление, но таковы правила. Ты должен сесть за руль болида и дать результат.

Пьер Гасли в настоящий момент чувствует себя в этой команде очень комфортно. Он пользуется поддержкой команды, к тому же он француз. И теперь все зависит от Дуэна, ведь в задней части боксов Франко Колапинто уже ждет своей очереди», – рассказал Херберт.

Флавио Бриаторе допустил замену Дуэна на Колапинто по ходу сезона: «В «Ф-1» нет места эмоциям»