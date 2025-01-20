Флавио Бриаторе допустил замену Дуэна на Колапинто по ходу сезона: «В «Ф-1» нет места эмоциям»
Исполнительный консультант французской команды признал, что Франко Колапинто, который перешел в «Альпин» на должность резервного пилота, может стать основным по ходу сезона-2025 – если Джек Дуэн или Пьер Гасли будут выступать ниже ожиданий.
«Единственное, в чем вы можете быть уверены в жизни – это что все мы когда-нибудь умрем.
Мы начнем сезон с Пьером Гасли и Джеком Дуэном, это я могу вам гарантировать. После этого посмотрим, как будут развиваться события, каким будет прогресс по ходу сезона.
Если какой-то гонщик не будет демонстрировать прогресс, не будет приносить результат, я его заменю. В «Формуле-1» нет места эмоциям», – рассказал Бриаторе.
Менеджер Колапинто: «Бриаторе на первой встрече сказал о Франко: «Я вижу талант и хочу заполучить этого парня»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий