Зак Браун: «Формуле-1» нужны профессиональные стюарды»
Браун призвал «Ф-1» создать коллегию профессиональных стюардов.
Исполнительный директор «Макларена» присоединился к призывам пересмотреть работу судей в «Формуле-1». Многие команды призывают ФИА учить людей работе судьями и готовить к работе в качестве стюардов на гонках.
«Думаю, этой зимой нам нужно остановиться и все обдумать. В «Формуле-1» стало слишком много штрафов, слишком часто мы видим непостоянство в принятии решений стюардами.
Полагаю, мы все понимаем, что нам нужны люди, которые будут работать стюардами на постоянной основе. Я не виню нынешних стюардов, но я не думаю, что они настроены добиться успеха в работе в данной области. Так что нам нужно штатные, профессиональные стюарды», – рассказал Браун.
«Ф-1» убирает в ротацию трек-монумент для новых Гран-при. А почему шейхоэтапы неприкасаемы?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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