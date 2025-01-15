Зак Браун: «Формуле-1» нужны профессиональные стюарды»

Браун призвал «Ф-1» создать коллегию профессиональных стюардов.

Исполнительный директор «Макларена » присоединился к призывам пересмотреть работу судей в «Формуле-1». Многие команды призывают ФИА учить людей работе судьями и готовить к работе в качестве стюардов на гонках.

«Думаю, этой зимой нам нужно остановиться и все обдумать. В «Формуле-1» стало слишком много штрафов, слишком часто мы видим непостоянство в принятии решений стюардами.

Полагаю, мы все понимаем, что нам нужны люди, которые будут работать стюардами на постоянной основе. Я не виню нынешних стюардов, но я не думаю, что они настроены добиться успеха в работе в данной области. Так что нам нужно штатные, профессиональные стюарды», – рассказал Браун .

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