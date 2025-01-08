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Йос Ферстаппен: «Есть сомнения по поводу титула в 2025-м. Будущее Макса? Возможно все»

Ферстаппену будет тяжело стать чемпионом в 2025 году, считает отец Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен ответил на вопросы о сезоне-2025 и новом напарнике своего сына Макса Ферстаппена в «Ред Булл» – Лиаме Лоусоне.

– Насколько вы оптимистично настроены по поводу пятого титула Макса в 2025-м?

– Есть некоторые сомнения. «Ред Булл» надо построить болид, который вел бы себя более предсказуемо в любых условиях. Если посмотреть на вторую половину сезона-2024, невозможно быть оптимистом. «Ред Булл» просто не удалось сделать машину стабильно быстрой. Почему все должно измениться в этом году?

– Связаны ли проблемы с уходом звездного инженера Эдриана Ньюи и других сотрудников из «Ред Булл»?

– Думаю, да. Если говорить о Ньюи, машина не улучшалась с тех пор, как он ушел, это факт. В особенности обновления перестали работать так, как хотелось. Я достаточно много говорил о причинах того, почему команда под угрозой распада. Давайте остановимся на этом. Ясно одно: перед «Ред Булл» стоит серьезная задача в 2025 году.

– Означает ли это, что будущее Макса открыто?

– Да, возможно все. Он может остаться в «Ред Булл», если будет видеть в этом смысл. Его цель – иметь возможность побеждать в гонках. Если он почувствует, что такого в «Ред Булл» больше нет, переход не исключен.

– У него будет новый напарник в лице Лиама Лоусона. Каков ваш совет молодому новозеландцу, который заменит Серхио Переса?

– Он не должен допускать ошибку, которую я совершил в «Бенеттоне» в 1994 году, когда пытался держаться рядом [с Михаэлем Шумахером] во что бы то ни стало. Ему надо делать свое дело. Надеюсь, у него и Макса схожие стили пилотажа – тогда они смогут вместе развивать болид.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoМихаэль Шумахер
logoРед Булл
возможные переходы
logoЙос Ферстаппен
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoЭдриан Ньюи
Бенеттон
logoСерхио Перес
logoФормула-1
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