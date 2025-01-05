Макс Ферстаппен о сезоне-2025: «Ред Булл» снова будет впереди, если исправит слабости, но сражаться должны 5 команд»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что команде предстоит упорная борьба с соперниками в предстоящем сезоне, а также поделился мнением о своих напарниках.
– Когда-то вы хотели стать чемпионом один раз. Теперь у вас четыре титула.
– Безумие, но, конечно, я горд и сейчас хочу выиграть пятый титул.
– Каков ваш прогноз на чемпионат 2025 года?
– Хрустального шара у меня нет, но, если зимой получится исправить определенные слабости, мы снова будем впереди. Но, безусловно, сейчас я не даю никаких прогнозов. Пять команд должны сражаться в группе лидеров.
Да, мы сузили свои слабости. Зачастую не было нужного баланса, поскольку мы просто не могли попасть в маленькое температурное окно. В такие моменты начинаешь блуждать.
– В итоге это стоило работы вашему напарнику Серхио Пересу. Если зарабатываешь на 280 очков меньше, чем партнер по команде, ты вынужден уйти.
– Жаль, потому что мы были хорошей командой на протяжении четырех лет, и Серхио всегда был лоялен. Я очень ценю это качество.
– Беспокоитесь ли вы по поводу нового напарника [Лиама Лоусона]?
– Если болид снова будет среди лидеров, не имеет значения, кто в другом кокпите.
– Кто был вашим сильнейшим напарником на данный момент?
– Несомненно, Даниэль Риккардо, я многому у него научился. Я многое впитал и сделал частью своего опыта.
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