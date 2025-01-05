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Макс Ферстаппен о сезоне-2025: «Ред Булл» снова будет впереди, если исправит слабости, но сражаться должны 5 команд»

Ферстаппен сообщил об ожиданиях от 2025 года в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что команде предстоит упорная борьба с соперниками в предстоящем сезоне, а также поделился мнением о своих напарниках.

– Когда-то вы хотели стать чемпионом один раз. Теперь у вас четыре титула.

– Безумие, но, конечно, я горд и сейчас хочу выиграть пятый титул.

– Каков ваш прогноз на чемпионат 2025 года?

– Хрустального шара у меня нет, но, если зимой получится исправить определенные слабости, мы снова будем впереди. Но, безусловно, сейчас я не даю никаких прогнозов. Пять команд должны сражаться в группе лидеров.

Да, мы сузили свои слабости. Зачастую не было нужного баланса, поскольку мы просто не могли попасть в маленькое температурное окно. В такие моменты начинаешь блуждать.

– В итоге это стоило работы вашему напарнику Серхио Пересу. Если зарабатываешь на 280 очков меньше, чем партнер по команде, ты вынужден уйти.

– Жаль, потому что мы были хорошей командой на протяжении четырех лет, и Серхио всегда был лоялен. Я очень ценю это качество.

– Беспокоитесь ли вы по поводу нового напарника [Лиама Лоусона]?

– Если болид снова будет среди лидеров, не имеет значения, кто в другом кокпите.

– Кто был вашим сильнейшим напарником на данный момент?

– Несомненно, Даниэль Риккардо, я многому у него научился. Я многое впитал и сделал частью своего опыта.

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«Ред Булл» перетерпел гражданскую войну – Ферстаппен даже с титулом «Ф-1». Что спасло от развала?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
logoРед Булл
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoДаниэль Риккардо
logoФормула-1
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