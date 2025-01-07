Кристиан Хорнер: «Преданность Ферстаппена «Ред Булл» незыблема»

Хорнер высказался о шансах на уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не сомневается, что Макс Ферстаппен лоялен команде.

«Макс всегда предельно ясно вел себя с командой. Его преданность незыблема. Ему нравится работать с людьми, которым он доверяет, с которыми сотрудничает, нравится быть частью этой команды.

Конечно, учитывая его талант, уверен, что он в списке рождественских пожеланий любого руководителя команды. Это неизбежно. Но, пока мы продолжим предоставлять ему конкурентоспособную машину и обстановку, в которой ему будет приятно гоняться, не вижу причин, почему у него появится желание уйти куда-либо», – заявил Хорнер.

Кристиан прокомментировал слова Ферстаппена, который угрожал покинуть «Ред Булл», если команда расстанется с консультантом Гельмутом Марко :

«Что ж, Гельмут не ушел и не уходит, так что, думаю, Макс… Он понимает ценность команды и, опять же, взрастил такое качество за этот период.

Когда машина не такая быстрая, как ты надеешься, надо сильно проводить пит-стопы, стратегия должна быть хорошей, надежность тоже, необходимо принимать верные решения в нужные моменты».

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