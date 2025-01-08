Рендеры базовой версии болидов-2026 «Ф-1» от AutoRacer
AutoRacer опубликовала первые рендеры машин «Формулы-1» 2026 года, созданные совместно с Qvist design.
В 2026 году «Ф-1» переходит на новые технический и моторный регламент. Ранее ФИА продемонстрировала концепцию болида нового поколения.
1 января участники чемпионата получили право разрабатывать машины-2026 с помощью аэротрубы и симуляций.
Итальянское издание подчеркнуло, что рендеры показывают базовую модель. Конечные аэродинамические решения команд могут существенно отличаться.
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Фото: AutoRacer.it
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
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