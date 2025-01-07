«Альпин» показала концевую пластину болида-2026 нового поколения

Команды «Формулы-1» начали разработку машин на сезон-2026 1 января.

В следующем году вступят в силу новые технический и моторный регламенты.

«Альпин» продемонстрировала фрагмент машины, которую тестирует в аэротрубе. В кадр попала концевая пластина переднего антикрыла.

Также французы сообщили, что болид-2026 будет называться A526.

ФИА показала обновленную концепцию болида «Ф-1»-2026

Фото: соцсети команды «Альпин»