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ФИА показала обновленную концепцию болида «Ф-1»-2026

ФИА продемонстрировала, как будет выглядеть машина «Формулы-1» в 2026 году.

Через год серия переходит на новые технический и моторный регламенты.

Федерация уже показывала концепцию болида, а теперь представила обновленную версию, утвержденную автоспортивным советом.

Кто владеет командами «Ф-1»? Теперь их 11 – вошли автогигант США и госфонд Катара, оценки перевалили за $1 млрд

Фото: соцсети ФИА

Опубликовал: Михаил Ширяев
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