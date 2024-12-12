ФИА показала обновленную концепцию болида «Ф-1»-2026
ФИА продемонстрировала, как будет выглядеть машина «Формулы-1» в 2026 году.
Через год серия переходит на новые технический и моторный регламенты.
Федерация уже показывала концепцию болида, а теперь представила обновленную версию, утвержденную автоспортивным советом.
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Фото: соцсети ФИА
Опубликовал: Михаил Ширяев
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