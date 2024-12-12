ФИА показала обновленную концепцию болида «Ф-1»-2026

ФИА продемонстрировала, как будет выглядеть машина «Формулы-1» в 2026 году.

Через год серия переходит на новые технический и моторный регламенты.

Федерация уже показывала концепцию болида, а теперь представила обновленную версию, утвержденную автоспортивным советом.

Кто владеет командами «Ф-1»? Теперь их 11 – вошли автогигант США и госфонд Катара, оценки перевалили за $1 млрд

Фото: соцсети ФИА