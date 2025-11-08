0

Карун Чандок: «Ферстаппен злоупотребляет гайдлайнами»

Чандок считает, что Ферстаппен пользуется несовершенством правил «Ф-1».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок прокомментировал борьбу между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мехико.

«Когда вышли гайдлайны, то они позиционировались как документ, который будет постоянно обновляться за счет диалога с пилотами и командами. Но, надо сказать, по ходу сезона ничего особо не поменялось.

Сейчас Ферстаппен – мастер пилотажа в рамках этих гайдлайнов. Он полностью злоупотребляет ими», – сказал Чандок перед спринтом в Бразилии.  

Карун Чандок: «Борьба Ферстаппена и Хэмилтона раскрыла лазейку в гайдлайнах – я уже говорил, что их нужно улучшить»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoКарун Чандок
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Спринт стартовал
13 минут назадLive
Сарджент проведет тесты новичков WEC
21 минуту назад
Вероятность дождя в спринте и квалификации в Бразилии – 40 процентов
32 минуты назад
Мартин Брандл: «Ферстаппен – своего рода гений. Пилоты «Макларена» не могут тратить время на мысли о его неудаче»
35 минут назад
MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й
сегодня, 13:13
Юки Цунода стартует с пит-лейн в спринте перед Гран-при Сан-Паулу
сегодня, 12:59
Карлос Сайнс начнет спринт в Бразилии с пит-лейн
сегодня, 12:45
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Андреа Стелла: «Пиастри чувствует себя уверенно. В Бразилии он очень силен»
сегодня, 12:25
Джеймс Воулз об идее двух обязательных пит-стопов: «Нужно разобраться с износом шин и разницей между комплектами»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото