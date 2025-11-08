Карун Чандок: «Ферстаппен злоупотребляет гайдлайнами»
Чандок считает, что Ферстаппен пользуется несовершенством правил «Ф-1».
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок прокомментировал борьбу между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мехико.
«Когда вышли гайдлайны, то они позиционировались как документ, который будет постоянно обновляться за счет диалога с пилотами и командами. Но, надо сказать, по ходу сезона ничего особо не поменялось.
Сейчас Ферстаппен – мастер пилотажа в рамках этих гайдлайнов. Он полностью злоупотребляет ими», – сказал Чандок перед спринтом в Бразилии.
Карун Чандок: «Борьба Ферстаппена и Хэмилтона раскрыла лазейку в гайдлайнах – я уже говорил, что их нужно улучшить»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
