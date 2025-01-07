Дакар-2025. Леб попал в аварию и потерял 50 минут

Леб перевернулся на третьем этапе «Дакара».

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб , пока не побеждавший на «Дакаре», вновь столкнулся с проблемами на третьем этапе ралли-рейда 2025 года.

Ранее у француза возникли проблемы с мотором во время двухдневного, «48-часового» этапа, однако гонщику удалось отыграть значительную часть отставания.

Во вторник машина «Дачиа» перевернулась. Леб продолжил гонку, но затем снова был вынужден остановиться на некоторое время. Себастьян уже потерял почти 50 минут по отношению к лидерам этапа.

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Фото: соцсети ралли-рейда «Дакар»