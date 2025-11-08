Юки Цунода стартует с пит-лейн в спринте перед Гран-при Сан-Паулу
Цунода начнет спринт в Бразилии с пит-лейн.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода показал 18-е время в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.
Перед самим спринтом команда решила установить на болид японца заднее антикрыло другой спецификации, в связи с чем Цунода начнет заезд с пит-лейн.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
