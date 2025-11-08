Юки Цунода стартует с пит-лейн в спринте перед Гран-при Сан-Паулу

Цунода начнет спринт в Бразилии с пит-лейн.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода показал 18-е время в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.

Перед самим спринтом команда решила установить на болид японца заднее антикрыло другой спецификации, в связи с чем Цунода начнет заезд с пит-лейн.

