Карлос Сайнс начнет спринт в Бразилии с пит-лейн

Сайнс стартует с пит-лейн в спринте в Бразилии.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс стал 20-м в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.

Перед заездом команда изменила настройки болида испанца, чтобы проверить альтернативный вариант перед квалификацией к основной гонке.

В связи с нарушение правил «закрытого парка» Сайнс начнет спринт с пит-лейн.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й

