Карлос Сайнс начнет спринт в Бразилии с пит-лейн
Сайнс стартует с пит-лейн в спринте в Бразилии.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс стал 20-м в квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу.
Перед заездом команда изменила настройки болида испанца, чтобы проверить альтернативный вариант перед квалификацией к основной гонке.
В связи с нарушение правил «закрытого парка» Сайнс начнет спринт с пит-лейн.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Уильямса»
