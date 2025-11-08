Вероятность дождя в спринте и квалификации в Бразилии – 40 процентов

Субботние заезды на Гран-при Сан-Паулу могут пройти под дождем.

Накануне поступали сообщения о надвигающемся циклоне, который должен был вызвать ливни и сильный ветер.

Утром в субботу в Сан-Паулу шел дождь, однако перед спринтом погода улучшилась

ФИА сообщила, что вероятность осадков в спринте и квалификации составляет 40 процентов. Ожидается ветер со средней скоростью в 15-25 км/ч и порывами до 50-60 км/ч.

