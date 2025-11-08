Сарджент проведет тесты новичков WEC

Бывший пилот «Формулы-1» Логан Сарджент выступит на тестах новичков чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC ).

Заезды состоятся в Бахрейне в ближайшее воскресенье, 9 ноября. 24-летний американец сядет за руль «Форда» Mustang GT3.

Ранее стало известно, что Логан примет участие в двух этапах IMSA после года без гонок.

Сарджент провел полтора сезона за «Уильямс » в «Ф-1» в 2023-2024 годах.

