Сарджент проведет тесты новичков WEC
Бывший пилот «Формулы-1» Логан Сарджент выступит на тестах новичков чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).
Заезды состоятся в Бахрейне в ближайшее воскресенье, 9 ноября. 24-летний американец сядет за руль «Форда» Mustang GT3.
Ранее стало известно, что Логан примет участие в двух этапах IMSA после года без гонок.
Сарджент провел полтора сезона за «Уильямс» в «Ф-1» в 2023-2024 годах.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
