Мартин Брандл: «Ферстаппен – своего рода гений. Пилоты «Макларена» не могут тратить время на мысли о его неудаче»

Брандл считает, что Ферстаппен способен отыграться в спринте в Бразилии.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл поделился мнением о потенциальной борьбе между Ландо Норрисом , Оскаром Пиастри и Максом Ферстаппеном в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

Норрис начнет заезд с поула, в то время как его напарник Пиастри стартует 3-м. Ферстаппен займет 6-е место на стартовой решетке.

«Норрис осознает все риски, особенно при старте на мокрой трассе. Я бы сказал, что в целом «Макларен » будет с удовольствием наблюдать за жалобами Ферстаппена на проблемы с машиной, ведь перед Максом еще два «Мерседеса» и «Астон Мартин».

Но я думаю, что гонщики уже достигли той стадии сезона, когда они уже не могут тратить время на подобные размышления.

В прошлом году в дождевых условиях у «Макларена» возникли проблемы с тормозами. Вот на чем им нужно сфокусироваться. Вокруг них будет много шума, и им нужно все это преодолеть.

Мы знаем, что Макс – своего рода гений. Кажется, он чувствует себя увереннее остальных, особенно при обгонах. Но кто знает, что случится: появится ли уже на старте машина безопасности, появится ли она вообще по ходу гонки, будут ли проблемы с видимостью – как пример», – сказал Брандл.

