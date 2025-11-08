MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й

Беццекки забрал поул на этапе MotoGP в Португалии.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время квалификации в Портимане, опередив Педро Акосту из «КТМ» и пилота «Ямахи» Фабио Куартараро.

Представитель «Дукати» Франческо Баньяя стал четвертым, новый вице-чемпион Алекс Маркес («Грезини») – пятым.

MotoGP

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

8 ноября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.37,556

2. Педро Акоста («КТМ») +0,150

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,304

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,379

5. Алекс Маркес («Грезини») +0,431

6. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,503

7. Хоан Мир («Хонда») +0,621

8. Джек Миллер («Прамак») +0,661

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,869

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +0,893

11. Фермин Альдегер («Грезини») +0,939

12. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,969

