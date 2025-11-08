  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й
0

MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й

Беццекки забрал поул на этапе MotoGP в Португалии.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время квалификации в Портимане, опередив Педро Акосту из «КТМ» и пилота «Ямахи» Фабио Куартараро.

Представитель «Дукати» Франческо Баньяя стал четвертым, новый вице-чемпион Алекс Маркес («Грезини») – пятым.

MotoGP

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

8 ноября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.37,556

2. Педро Акоста («КТМ») +0,150

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,304

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,379

5. Алекс Маркес («Грезини») +0,431

6. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,503

7. Хоан Мир («Хонда») +0,621

8. Джек Миллер («Прамак») +0,661

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,869

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +0,893

11. Фермин Альдегер («Грезини») +0,939

12. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,969

MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Португалии MotoGP
logoФабио Куартараро
logoчемпионат мира MotoGP
Грезини
Прамак
Педро Акоста
Дукати
Хонда MotoGP
Фермин Альдегер
Пол Эспаргаро
Алекс Маркес
результаты
Фабио ди Джанантонио
Тек 3
logoФранческо Баньяя
Жоан Зарко
Джек Миллер
Априлия
КТМ
Марко Беццекки
ЛЧР
Аи Огура
ВР46
Ямаха
logoХоан Мир
Трэкхаус Рейсинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Спринт стартовал
13 минут назадLive
Сарджент проведет тесты новичков WEC
21 минуту назад
Карун Чандок: «Ферстаппен злоупотребляет гайдлайнами»
21 минуту назад
Вероятность дождя в спринте и квалификации в Бразилии – 40 процентов
32 минуты назад
Мартин Брандл: «Ферстаппен – своего рода гений. Пилоты «Макларена» не могут тратить время на мысли о его неудаче»
35 минут назад
Юки Цунода стартует с пит-лейн в спринте перед Гран-при Сан-Паулу
сегодня, 12:59
Карлос Сайнс начнет спринт в Бразилии с пит-лейн
сегодня, 12:45
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 07:00
Андреа Стелла: «Пиастри чувствует себя уверенно. В Бразилии он очень силен»
сегодня, 12:25
Джеймс Воулз об идее двух обязательных пит-стопов: «Нужно разобраться с износом шин и разницей между комплектами»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото