MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки показал лучшее время квалификации в Портимане, опередив Педро Акосту из «КТМ» и пилота «Ямахи» Фабио Куартараро.
Представитель «Дукати» Франческо Баньяя стал четвертым, новый вице-чемпион Алекс Маркес («Грезини») – пятым.
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве, Портиман
8 ноября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.37,556
2. Педро Акоста («КТМ») +0,150
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,304
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,379
5. Алекс Маркес («Грезини») +0,431
6. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,503
7. Хоан Мир («Хонда») +0,621
8. Джек Миллер («Прамак») +0,661
9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,869
10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +0,893
11. Фермин Альдегер («Грезини») +0,939
12. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0,969
