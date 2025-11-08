Колапинто и Хюлькенберг вылетели с трассы по ходу спринта в Бразилии
Колапинто и Хюлькенберг сошли с дистанции спринта.
Пилоты «Заубера» Нико Хюлькенберг и гонщик «Альпин» Франко Колапинто не смогли добраться до финиша спринта перед Гран-при Сан-Паулу.
Оба гонщика вылетели с трассы и повредили свои болиды в третьем повороте по ходу шестого круга спринта. Срыв и занос обоих болидов произошел по одной и той же причине – заноса после заезда на поребрик с левой стороны трека во влажных условиях.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
