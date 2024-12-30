«КТМ» намерена покинуть MotoGP в 2026 году (Der Standard)
Фирма «КТМ» близка к уходу из MotoGP.
Компания «КТМ» может прекратить выступления в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP в 2026 году.
По информации австрийского издания Der Standard, производитель намерен уйти из MotoGP, Moto2 и Moto3. За счет ухода компания будет экономить 46 миллионов евро в год.
Фирма оказалась в тяжелом положении после того, как стало известно о долгах в три миллиарда евро.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Der Standard
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