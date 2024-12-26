  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хэмилтон обсуждает вложения в «КТМ» в MotoGP, спонсорство «Ред Булл» – не проблема
1

Хэмилтон обсуждает вложения в «КТМ» в MotoGP, спонсорство «Ред Булл» – не проблема

В «КТМ» сообщили об «очень интересных» переговорах с Хэмилтоном.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, переходящий из «Мерседеса» в «Феррари», может вложиться в команду MotoGP «КТМ».

Австрийская команда испытывает серьезные проблемы из-за долгов материнской компании. Хэмилтон уже выражал интерес к инвестициям в мотогонки.

Руководитель гоночного подразделения «КТМ» Пит Байер подтвердил, что представители Хэмилтона контактировали с производителем.

«Могу лишь сказать, что были очень интересные переговоры с его менеджерами. Не секрет, что Льюис Хэмилтон заинтересован в MotoGP и думает о собственной команде. Также велись и конкретные обсуждения», – заявил Байер.

Босс программы «КТМ» высказался о давнем сотрудничестве «КТМ» и фирмы «Ред Булл»:

«Все, кто работают с нами, знают, что «Ред Булл» и «КТМ» неотделимы друг от друга. Пока это не было проблемой в переговорах».

Ранее сообщалось об интересе Льюиса к покупке «Грезини».

Хэмилтон намерен купить команду MotoGP «Грезини» (The Race)

«КТМ» приостановил работу над байками MotoGP на фоне долга в €3 млрд (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Speedweek
logoЛьюис Хэмилтон
Грезини
logoчемпионат мира MotoGP
logoМерседес
logoФеррари
бизнес
КТМ
logoРед Булл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Зак Браун: «Высокомерно назвать «Макларен» фаворитом. Есть еще 3 команды с такими же шансами в 2025-м»
44 минуты назад
Тото Вольфф: «Хэмилтон помог «Мерседесу» сделать машину черной, и она останется черной»
18сегодня, 10:10
Расписание этапов «Дакара-2025»
1сегодня, 09:20Фото
Валттери Боттас: «Работа в «Мерседесе» может открыть возможности. «Кадиллаку» нужен опыт – интересный вариант»
1сегодня, 08:46
Сьюзи Вольфф: «Вы увидите женщину в гонке «Ф-1» в ближайшие 10 лет»
25вчера, 17:33
Гельмут Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить. Никто не может это сделать»
35вчера, 17:00
Гельмут Марко: «Цунода точно быстрее Лоусона, но нестабилен и ошибается. В паре с Ферстаппеном возникли бы проблемы в эмоциональном плане»
10вчера, 16:36
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен ни разу не запаниковал, показал новый уровень зрелости и опыта в 2024 году»
6вчера, 15:52
Лиам Лоусон об агрессии на трассе: «Ничего личного, но у меня были 6 гонок, чтобы что-то показать»
3вчера, 14:32
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен не робот, у него огромное сердце»
5вчера, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем