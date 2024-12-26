Хэмилтон обсуждает вложения в «КТМ» в MotoGP, спонсорство «Ред Булл» – не проблема

В «КТМ» сообщили об «очень интересных» переговорах с Хэмилтоном.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, переходящий из «Мерседеса » в «Феррари », может вложиться в команду MotoGP «КТМ».

Австрийская команда испытывает серьезные проблемы из-за долгов материнской компании. Хэмилтон уже выражал интерес к инвестициям в мотогонки.

Руководитель гоночного подразделения «КТМ» Пит Байер подтвердил, что представители Хэмилтона контактировали с производителем.

«Могу лишь сказать, что были очень интересные переговоры с его менеджерами. Не секрет, что Льюис Хэмилтон заинтересован в MotoGP и думает о собственной команде. Также велись и конкретные обсуждения», – заявил Байер.

Босс программы «КТМ» высказался о давнем сотрудничестве «КТМ» и фирмы «Ред Булл»:

«Все, кто работают с нами, знают, что «Ред Булл» и «КТМ» неотделимы друг от друга. Пока это не было проблемой в переговорах».

Ранее сообщалось об интересе Льюиса к покупке «Грезини».

Хэмилтон намерен купить команду MotoGP «Грезини» (The Race)

«КТМ» приостановил работу над байками MotoGP на фоне долга в €3 млрд (Autosport)