«КТМ» приостановил работу над байками MotoGP на фоне долга в €3 млрд (Autosport)
Боссы производителя «КТМ» в MotoGP приняли решение приостановить работу над мотоциклами, сообщает Autosport.
Ранее стало известно, что у компании долг – около трех миллиардов евро.
Сообщается, что на заключительном этапе сезона-2024 в Барселоне сотрудников «КТМ» в MotoGP проинформировали о финансовых проблемах, но заверили, что фирма продолжит выступать в мотогонках.
Тем не менее, по информации издания, промоутер MotoGP «Дорна» сомневается в том, что «КТМ» выставит в 2025 году все четыре байка.
У производителя две команды в MotoGP – заводская «КТМ» и сателлитная «Тек 3». За первую в следующем сезоне должны выступать Брэд Биндер и Педро Акоста, за вторую – Энеа Бастианини и Маверик Виньялес.
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