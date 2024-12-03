«КТМ» приостановил работу над байками MotoGP на фоне долга в €3 млрд (Autosport)

У «КТМ» в MotoGP возникли огромные проблемы.

Боссы производителя «КТМ » в MotoGP приняли решение приостановить работу над мотоциклами, сообщает Autosport.

Ранее стало известно, что у компании долг – около трех миллиардов евро.

Сообщается, что на заключительном этапе сезона-2024 в Барселоне сотрудников «КТМ» в MotoGP проинформировали о финансовых проблемах, но заверили, что фирма продолжит выступать в мотогонках.

Тем не менее, по информации издания, промоутер MotoGP «Дорна» сомневается в том, что «КТМ» выставит в 2025 году все четыре байка.

У производителя две команды в MotoGP – заводская «КТМ» и сателлитная «Тек 3». За первую в следующем сезоне должны выступать Брэд Биндер и Педро Акоста, за вторую – Энеа Бастианини и Маверик Виньялес .

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