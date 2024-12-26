Оскар Пиастри: «Ферстаппен переходил грань, но в «Ф-1» нет пилота, с которым легко бороться»

Пиастри поделился мнением о спорных маневрах Ферстаппена.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри с пониманием относится к жесткой манере борьбы в исполнении гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Невозможно отрицать способности Макса, его успех, результаты. Несомненно, он невероятно беспощадный гонщик. И, очевидно, по ходу своей карьеры он осложнял соперникам жизнь и раздвигал границы правил.

Иногда, да, случались моменты, когда он переходил грань. Жесткие сражения – то, чего все мы ожидаем. И не думаю, что на решетке можно найти пилота, с которым легко бороться», – отметил Пиастри.

Оскар сопоставил свой стиль пилотажа с действиями соперника:

«Может, Макс жестче, но он жестче в сравнении с уже жесткой позицией. Я видел инциденты в этом году и то, как Макс сражается в целом. Иногда это на грани перебора.

Что касается меня, всегда знаешь, чего ожидать, а это порой лучше, чем бороться с непредсказуемым пилотом.

Его талант нельзя отрицать. В этом году он полностью заслужил титул. Надеюсь, мы сможем сильно начать сезон и бросить вызов с самого старта».

«Твоя боль – наша боль, все ее чувствуют». Хорнер о беседе с Ферстаппеном после провала в Венгрии

Кристиан Хорнер: «Ферстаппен ни разу не запаниковал, показал новый уровень зрелости и опыта в 2024 году»