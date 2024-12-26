Оскар Пиастри: «Ферстаппен переходил грань, но в «Ф-1» нет пилота, с которым легко бороться»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри с пониманием относится к жесткой манере борьбы в исполнении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Невозможно отрицать способности Макса, его успех, результаты. Несомненно, он невероятно беспощадный гонщик. И, очевидно, по ходу своей карьеры он осложнял соперникам жизнь и раздвигал границы правил.
Иногда, да, случались моменты, когда он переходил грань. Жесткие сражения – то, чего все мы ожидаем. И не думаю, что на решетке можно найти пилота, с которым легко бороться», – отметил Пиастри.
Оскар сопоставил свой стиль пилотажа с действиями соперника:
«Может, Макс жестче, но он жестче в сравнении с уже жесткой позицией. Я видел инциденты в этом году и то, как Макс сражается в целом. Иногда это на грани перебора.
Что касается меня, всегда знаешь, чего ожидать, а это порой лучше, чем бороться с непредсказуемым пилотом.
Его талант нельзя отрицать. В этом году он полностью заслужил титул. Надеюсь, мы сможем сильно начать сезон и бросить вызов с самого старта».
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