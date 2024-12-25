«Твоя боль – наша боль, все ее чувствуют». Хорнер о беседе с Ферстаппеном после провала в Венгрии

Хорнер рассказал, как поддержал Ферстаппена после разочаровывающей гонки.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил, что провел беседу с Максом Ферстаппеном , который был крайне недоволен болидом на Гран-при Венгрии и использовал нецензурные слова при общении с командой.

Тогда нидерландец столкнулся с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и финишировал лишь пятым.

«После Венгрии мы сели и все обсудили. «Слушай, мы все переживаем это вместе, мы все в болиде с тобой, дружище. Ты не сам по себе. Твоя боль – наша боль, все ее чувствуют».

Он действительно принял вызов, несмотря на шум, внимание и так далее. Я по-настоящему почувствовал, что он сделал шаг вперед в этом году, особенно после летнего перерыва.

Он был полностью вовлечен в развитие машины. Он сделал все возможное, дополнительно работал с инженерами, проводил время на базе, трудился на симуляторе, изучал данные – действительно пытался разобраться», – заявил Хорнер.

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