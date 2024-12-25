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Кристиан Хорнер: «Ферстаппен ни разу не запаниковал, показал новый уровень зрелости и опыта в 2024 году»

Хорнер похвалил уникальную психологическую устойчивость Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о качествах, которые помогли Максу Ферстаппену завоевать четвертый титул в 2024 году, несмотря на проблемы команды.

«Можно было почувствовать, что произошло какое-то кардинальное изменение. Внезапно три другие команды стали конкурентоспособными, и мы внезапно начали испытывать некоторые проблемы, которые сильно нас ограничивали.

А потом встал вопрос с тем, что симуляции не соответствуют тому, что происходит на треке. В такие моменты пилоты становится ключевым элементом.

И Макс ни разу не запаниковал. Даже в тяжелые дни он проводил долгие часы с инженерами, закатывая рукава и погружаясь в работу. Он трудился на симуляторе, проводил время со специалистами по динамике и аэродинамике болида, просто говоря о своих ощущениях: «Окей, вот на чем нужно сосредоточиться, вот ключевая проблема с данным компонентом».

Когда симуляции не бьются с данными с трассы, нужно полагаться на ощущения гонщика. Вот где Макс невероятно впечатлил в этом году – лидерскими качествами, способностью вдохновлять, указывать из болида путь для решения некоторых из проблем.

Он очень прямолинейно указывает на ограничивающие факторы, на характеристики, которые не позволяют ему ехать быстрее. Он говорит очень четко: «Вот где мы теряем время, сосредоточьтесь на этом». И мы увидели, что к концу года скорость начала возвращаться.

Подход Макса к гонкам – вот что действительно выделялось в этом году. Если он не мог победить, то зарабатывал очки. Он невероятно быстро адаптируется к условиям и в этом сезоне продемонстрировал новый уровень зрелости и опыта. На мой взгляд, гонки в местах вроде Зандворта, Сингапура, когда он не мог выиграть, однако все равно заработал трудовые очки, были невероятно важными», – подчеркнул менеджер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Сингапура
Гран-при Нидерландов
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