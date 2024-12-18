По итогам сезона-2024 все сотрудники «Феррари» получат премию в размере €14500 (Autoracer)

«Феррари» премирует сотрудников за хорошее выступление в Кубке конструкторов.

По информации итальянского Autoracer, Скудерия потратит заметную часть призового фонда по итогам сезона-2024 на то, чтобы премировать всех сотрудников команды. Размер премии, как ожидается, составит примерно €14500.

Отмечается, что подобным образом «Феррари » премирует своих сотрудников ежегодно – и в случае победы в Кубке конструкторов премия была бы выше.

Средства для премий традиционно выделяются из особого бонуса. «Феррари» является единственной командой, которая выступает в «Формуле-1» с самого начала, и в связи с этим в Договоре согласия прописан пункт, по условиям которого Скудерия получает 5 процентов общего призового фонда за свой «исторический статус». Точные данный пока не были опубликованы, однако отмечается, что общий призовой фонд для команд «Ф-1» в 2024 году составит примерно $1,4-1,6 млрд.

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