Гельмут Марко: «Я считаю, что 24 Гран-при за сезон – это абсолютный максимум. Проводить больше просто невозможно»
Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» считает, что руководству чемпионата не стоит продолжать увеличивать количество Гран-при в сезоне.
Также Марко отметил, что «Формуле-1» стоит задуматься над более эффективным составлением календаря с точки зрения логистики и сокращения перелетов.
При этом по условиям нынешнего Договора согласия, календарь в теории может быть расширен до 25 Гран-при.
«Я считаю, что 24 Гран-при за сезон – это абсолютный максимум, предел. И хотя высшее руководство команд тут находится в привилегированном положении, нужно думать и о механиках. Например, возьмем концовку сезона – гонка в Лас-Вегасе проходит поздно вечером по местному времени. После этого мы 14-16 часов летите на самолете и оказываетесь в совершенно другом часовом поясе.
Я думаю, что «Формуле-1» нужно лучше координировать последовательность проведения гонок, если они хотят проводить по 24 Гран-при за сезон. Ведь это еще и вопрос защиты окружающей среды, а нам приходится постоянно летать по всему миру.
И да, на мой взгляд, проводить больше 24 гонок за сезон просто невозможно из-за нагрузки. Разве что у каждой команды будет по две рабочих гоночных бригады, которые будут чередоваться между собой», – рассказал Марко.
«Ред Булл» никогда не возился с неудачниками «Ф-1», как сейчас с Пересом. А в чем дело?
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