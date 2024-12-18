Гельмут Марко: «Я считаю, что 24 Гран-при за сезон – это абсолютный максимум. Проводить больше просто невозможно»

Марко высказался о загруженности календаря «Формулы-1».

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» считает, что руководству чемпионата не стоит продолжать увеличивать количество Гран-при в сезоне.

Также Марко отметил, что «Формуле-1» стоит задуматься над более эффективным составлением календаря с точки зрения логистики и сокращения перелетов.

При этом по условиям нынешнего Договора согласия, календарь в теории может быть расширен до 25 Гран-при.

«Я считаю, что 24 Гран-при за сезон – это абсолютный максимум, предел. И хотя высшее руководство команд тут находится в привилегированном положении, нужно думать и о механиках. Например, возьмем концовку сезона – гонка в Лас-Вегасе проходит поздно вечером по местному времени. После этого мы 14-16 часов летите на самолете и оказываетесь в совершенно другом часовом поясе.

Я думаю, что «Формуле-1» нужно лучше координировать последовательность проведения гонок, если они хотят проводить по 24 Гран-при за сезон. Ведь это еще и вопрос защиты окружающей среды, а нам приходится постоянно летать по всему миру.

И да, на мой взгляд, проводить больше 24 гонок за сезон просто невозможно из-за нагрузки. Разве что у каждой команды будет по две рабочих гоночных бригады, которые будут чередоваться между собой», – рассказал Марко.

«Ред Булл» никогда не возился с неудачниками «Ф-1», как сейчас с Пересом. А в чем дело?