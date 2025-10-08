  • Спортс
  Джонни Херберт о Норрисе и Пиастри: «Если кто-то из них и способен отправить соперника в стену, я склонен поставить на Оскара»
0

Джонни Херберт о Норрисе и Пиастри: «Если кто-то из них и способен отправить соперника в стену, я склонен поставить на Оскара»

Херберт оценил ситуацию в борьбе за титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением о ситуации в борьбе за победу в чемпионате.

Херберт считает, что накал борьбы может постепенно достигнуть того же уровня, что был у Айртона Сенны и Алена Проста, и что у Пиастри заметно больше шансов начать действовать максимально жестко, нежели у Норриса.

«Ситуация во взаимоотношениях между Норрисом и Пиастри постепенно меняется. Оскар всегда считался более психологически сильным и устойчивым гонщиком, но ему нужно избавиться от влияния вот этого негативного фона. Он очень хорошо справляется, но когда давление усиливается, ситуация, как мы видим, может измениться.

Ландо, в то же время, порой несправедливо критиковали за ошибки. Мы знаем, что порой он может быть слишком вежливым и мягким, но теперь мы видим, что Норрис может быть и агрессивным. А это именно то, что ему и было нужно. И Ландо поднял свой уровень очень вовремя – он находится в роли догоняющего, а догонять в такой ситуации психологически проще, чем удерживать лидерство.

При этом соперничество Пиастри и Норриса становится очень упорным. В таких случаях люди всегда первым делом вспоминают соперничество Сенны и Проста, как наиболее принципиальное. Но я не думаю, что у Норриса или Пиастри есть вот эта темная сторона, которая может сподвигнуть пилота отправить соперника в стену. Не думаю, что до этого дойдет, но если кто-то из них и способен отправить соперника в стену, я склонен поставить на Пиастри», – рассказал Херберт.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
