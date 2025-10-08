Ландо Норрис о 2-й победе в Кубке конструкторов: «С точки зрения прогресса в развитии болида «Макларен» обогнал все команды «Ф-1»

Норрис считает заслуженной победу «Макларена» в общем зачете.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что был рад помочь команде второй раз подряд выиграть Кубок конструкторов.

По мнению Норриса, триумф в командном зачете говорит о значительном прогрессе в последние годы и является абсолютно заслуженным.

«Ну, выигрыш еще одного Кубка конструкторов – это и правда здорово. Поначалу ощущения от второй победы не отличаются от первой, просто потому что первая победа была по-настоящему значимой. Особенно если вспомнить, где наша команда находилась еще три года назад.

С точки зрения прогресса в развитии болида мы обогнали все команды «Ф-1». С точки зрения развития мы значительно их опередили.

При этом мы сделали это во времена, когда добиться такого результата стало сложнее, чем когда-либо – в условия сильных ограничений, сокращения времени работы в аэродинамической трубе, других разнообразных ограничений, потолка бюджета команд. Хотя ситуация с потолком бюджета команд в целом как раз играла нам на руку в последние пять лет, если сравнивать, у кого какие бюджеты могли бы быть в отсутствии ограничений.

Тем не менее, во времена, когда доминировать стало сложнее, чем раньше, именно это команда и делает в течение двух лет, предоставляя нам [пилотам «Макларена»] лучшую машину в пелотоне», – рассказал Норрис.

Современный «Макларен» лучший в истории? Наш рейтинг