  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о 2-й победе в Кубке конструкторов: «С точки зрения прогресса в развитии болида «Макларен» обогнал все команды «Ф-1»
0

Ландо Норрис о 2-й победе в Кубке конструкторов: «С точки зрения прогресса в развитии болида «Макларен» обогнал все команды «Ф-1»

Норрис считает заслуженной победу «Макларена» в общем зачете.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что был рад помочь команде второй раз подряд выиграть Кубок конструкторов.

По мнению Норриса, триумф в командном зачете говорит о значительном прогрессе в последние годы и является абсолютно заслуженным.

«Ну, выигрыш еще одного Кубка конструкторов – это и правда здорово. Поначалу ощущения от второй победы не отличаются от первой, просто потому что первая победа была по-настоящему значимой. Особенно если вспомнить, где наша команда находилась еще три года назад.

С точки зрения прогресса в развитии болида мы обогнали все команды «Ф-1». С точки зрения развития мы значительно их опередили.

При этом мы сделали это во времена, когда добиться такого результата стало сложнее, чем когда-либо – в условия сильных ограничений, сокращения времени работы в аэродинамической трубе, других разнообразных ограничений, потолка бюджета команд. Хотя ситуация с потолком бюджета команд в целом как раз играла нам на руку в последние пять лет, если сравнивать, у кого какие бюджеты могли бы быть в отсутствии ограничений.

Тем не менее, во времена, когда доминировать стало сложнее, чем раньше, именно это команда и делает в течение двух лет, предоставляя нам [пилотам «Макларена»] лучшую машину в пелотоне», – рассказал Норрис.

Современный «Макларен» лучший в истории? Наш рейтинг

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Технический директор «Астон Мартин» о сезоне-2026: «Провал – не вариант»
230 минут назад
Рикардо Патрезе: «С «Феррари» каждый год происходит одно и тоже – они всегда надеются на следующий сезон»
1сегодня, 17:48
Дэвид Култхард о «Макларене»: «Вмешиваться в борьбу своих пилотов команде стоит только до определенного момента»
1сегодня, 17:20
Сэм Берд: «Еще год, максимум два – и Бермэн окажется в составе топ-команды»
5сегодня, 16:20
Дуэна связывают с переходом в «Хаас» запасным. Бермэн на грани дисквалификации на этап (Крис Медланд)
сегодня, 16:02
Рикардо Патрезе: «Слухи о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари»
1сегодня, 15:56
Эстебан Окон: «Я покинул «Ф-1» по политическим причинам. Были предложения на 2019-й, я должен был гоняться»
сегодня, 15:35
Джонни Херберт о борьбе Норриса и Пиастри: «Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко»
сегодня, 15:34
Карлос Сайнс: «Маркес – Сенна MotoGP»
1сегодня, 15:07
Тед Кравиц: «Уютный «Макларен» хочет быть милым, стремление к честности отчасти создает проблемы»
1сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13