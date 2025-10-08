Технический директор «Астон Мартин» о сезоне-2026: «Провал – не вариант»
Главный технический директор «Астон Мартин» Энрико Кардиле заявил, что уверен в перспективах команды в сезоне-2026, когда в «Ф-1» начнет действовать новый технический регламент.
«В рамках работы над болидом 2026 года «Астон Мартин» достигнет поставленной задачи. Я не знаю, насколько мы будем конкурентоспособны – будет «Астон Мартин» первым, вторым, или седьмым, – но мы уверены, что в целом все будет в порядке.
У нас есть все необходимое, чтобы справиться с задачей и хорошо выполнить свою работу. Провал – не вариант. И мы с волнением ждем начала сезона-2026, и речь не только о новой машине. Хотя лично мне не терпится увидеть на трассе и болиды других десяти команд, оценить уровень, понять положение «Астон Мартин».
Пока мы не знаем, где именно окажемся в расстановке сил. Мы в любом случае не можем быть удовлетворены результатами симуляций в аэродинамической трубе или усилиями по снижению веса болида – просто потому, что у нас нет показателей, на которые можно было бы ориентироваться», – рассказал Кардиле.
Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?