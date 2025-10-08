  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дуэна связывают с переходом в «Хаас» запасным. Бермэн на грани дисквалификации на этап (Крис Медланд)
0

Дуэна связывают с переходом в «Хаас» запасным. Бермэн на грани дисквалификации на этап (Крис Медланд)

В паддоке обсуждают возможный трансфер Дуэна в «Хаас».

Журналист Крис Медланд рассказал о переговорах резервного пилота «Альпин» Джека Дуэна с «Хаасом».

Австралиец может стать запасным в американской команде, а также отправиться в «Супер-Формулу» благодаря сотрудничеству с «Тойотой».

Основной гонщик «Хааса» Оливер Бермэн набрал десять штрафных баллов и рискует пропустить один из этапов.

«Дуэна связывают с потенциальным переходом в «Хаас». В паддоке говорят, что благодаря «Тойоте» можно выступить в «Супер-Формуле», оставаться в форме. Дуэн хочет гоняться – он не был в болиде «Ф-1» с Майами.

Кроме того, он бы стал резервным в «Хаасе», получил возможность проводить тесты старых машин. Это позволило бы ему оставаться готовым к ситуации, когда может понадобится запасной.

[На Гран-при Сингапура отец Джека] Мик Дуэн долго общался с [руководителем «Хааса»] Аяо Комацу. Я сам это видел, и он заходил в гости пару раз по ходу уик-энда.

На мой взгляд, окружение Дуэна смотрит по сторонам, ищет варианты – вряд ли дверь в «Альпин» снова откроется. Похоже, «Альпин» останется с Колапинто до конца года, и посмотрим, что будет дальше. Но, очевидно, Дуэн не надеяться вернуть это место, поэтому изучает другие опции», – заявил Медланд в подкасте Pit Pass F1.

Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoХаас
logoДжек Дуэн
logoАльпин
logoФормула-1
Мик Дуэн
возможные переходы
logoОливер Бермэн
Супер-Формула
logoТойота
Аяо Комацу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис о 2-й победе в Кубке конструкторов: «С точки зрения прогресса в развитии болида «Макларен» обогнал все команды «Ф-1»
16 минут назад
Сэм Берд: «Еще год, максимум два – и Бермэн окажется в составе топ-команды»
353 минуты назад
Рикардо Патрезе: «Слухи о возможном переходе Хорнера в «Астон Мартин» напоминают переход Михаэля Шумахера из «Бенеттона» в «Феррари»
1сегодня, 15:56
Эстебан Окон: «Я покинул «Ф-1» по политическим причинам. Были предложения на 2019-й, я должен был гоняться»
сегодня, 15:35
Джонни Херберт о борьбе Норриса и Пиастри: «Чтобы побеждать и получить шансы стать чемпионом, порой нужно действовать жестко»
сегодня, 15:34
Карлос Сайнс: «Маркес – Сенна MotoGP»
1сегодня, 15:07
Тед Кравиц: «Уютный «Макларен» хочет быть милым, стремление к честности отчасти создает проблемы»
1сегодня, 14:48
Джейми Чедуик: «Расселл становится всесторонне развитым пилотом – как Ферстаппен»
5сегодня, 14:10
Макс Ферстаппен о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов: «Отставание в 35 очков – это много. Но мы постараемся»
6сегодня, 14:07
Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»
7сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13