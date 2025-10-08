Дуэна связывают с переходом в «Хаас» запасным. Бермэн на грани дисквалификации на этап (Крис Медланд)

В паддоке обсуждают возможный трансфер Дуэна в «Хаас».

Журналист Крис Медланд рассказал о переговорах резервного пилота «Альпин» Джека Дуэна с «Хаасом ».

Австралиец может стать запасным в американской команде, а также отправиться в «Супер-Формулу» благодаря сотрудничеству с «Тойотой».

Основной гонщик «Хааса» Оливер Бермэн набрал десять штрафных баллов и рискует пропустить один из этапов.

«Дуэна связывают с потенциальным переходом в «Хаас». В паддоке говорят, что благодаря «Тойоте» можно выступить в «Супер-Формуле», оставаться в форме. Дуэн хочет гоняться – он не был в болиде «Ф-1» с Майами.

Кроме того, он бы стал резервным в «Хаасе», получил возможность проводить тесты старых машин. Это позволило бы ему оставаться готовым к ситуации, когда может понадобится запасной.

[На Гран-при Сингапура отец Джека] Мик Дуэн долго общался с [руководителем «Хааса»] Аяо Комацу. Я сам это видел, и он заходил в гости пару раз по ходу уик-энда.

На мой взгляд, окружение Дуэна смотрит по сторонам, ищет варианты – вряд ли дверь в «Альпин» снова откроется. Похоже, «Альпин » останется с Колапинто до конца года, и посмотрим, что будет дальше. Но, очевидно, Дуэн не надеяться вернуть это место, поэтому изучает другие опции», – заявил Медланд в подкасте Pit Pass F1.

Лидер «Ф-2» Форнароли нацелен на роль запасного в «Ф-1» в 2026-м и переход в основу в 2027-м (GPblog)