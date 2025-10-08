Дэвид Култхард о «Макларене»: «Вмешиваться в борьбу своих пилотов команде стоит только до определенного момента»

Култхард раскритиковал командную тактику «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что руководству «Макларена » не стоило напрямую вмешиваться в борьбу Оскара Пиастри и Ландо Норриса , вынуждая из проводить размен позициями, как это было в Монце.

В итоге, по мнению Култхарда, у Пиастри были все причины для недовольства действиями напарника на Гран-при Сингапура, учитывая контекст ситуации.

«Я хорошо могу понять Оскара, когда он возмущенно заявил команде: «Секундочку, напарник только что вытеснил меня с трассы!» И у него есть вполне убедительные аргументы. Дополнительные объяснения излишни.

Я говорил о проблеме «правил папайи» еще в начале сезона. Вмешиваться в борьбу своих пилотов команде стоит только до определенного момента. Потому что рано или поздно вы должны спросить себя, а насколько справедливы ваши вмешательства?

Не хотелось бы бередить старые раны, но когда я сам пропускал вперед Мику Хаккинена , обычно речь шла о борьбе за 3-4 места. Меня никогда не лишали победы подобным образом. А ведь гонщики обычно очень чувствительны к подобным вещам, так что команда обязана действовать справедливо», – рассказал Култхард.

