Сэм Берд: «Еще год, максимум два – и Бермэн окажется в составе топ-команды»

Берд ждет прогресса от Бермэна.

Пилот «Формулы Е» Сэм Берд рассказал о том, что уверен в будущем уходе Оливера Бермэна на повышение.

По словам Берда, он видит в гонщике «Хааса » потенциал для борьбы за самые высокие места.

«Я считаю, что еще год, максимум два – и Оливер Бермэн окажется в составе топ-команды, где будет бороться за победы и подиумы.

Он слишком хорош [для команды из середины пелотона], на мой взгляд. В этом сезоне он неоднократно оказывался намного быстрее Эстебана Окона, особенно в квалификациях.

Да, порой Бермэн допускает ошибки, но при этом продолжает доказывать, что он достаточно хорош и способен бороться за самые высокие места.

Если оценивать всех новичков, то понятно, что очень хорошо себя проявляет Аджар . Но и Бермэн выступает здорово – именно этих двух гонщиков я бы выделил. Да, Антонелли в последнее время прибавил, но я бы не сказал, что он выделяется. Хотя и Бортолето временами очень быстр», – рассказал Берд.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора