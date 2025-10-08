Джейми Чедуик: «В «Ред Булл» пытаются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами «Формулы-1»

Чедуик оценила кадровую политику «Ред Булл».

Эксперт Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик считает вполне объяснимой кадровую политику «Ред Булл».

Чедуик допускает, что в следующем сезоне в «Рейсинг Буллз» может полностью смениться состав пилотов, и за команду будут выступать Арвид Линдблад и еще один новичок.

«Думаю, это возможно. И если это действительно случится, стремление «Ред Булл» будет вполне очевидным – они постоянно стремятся найти нового Макса Ферстаппена .

В «Ред Булл » не пытаются найти нового «второго номера», ну или просто гонщика, который будет достаточно стабильно и уверенно смотреться в «Формуле-1».

Нет, они стараются найти гонщиков, которые могут стать новыми суперзвездами «Формулы-1». Если они будут сохранять состав «Рейсинг Буллз » без изменений, то будут понимать, что эти гонщики никогда не получат повышение в «Ред Булл».

При этом они понимают, что не найдут пилота, который будет равен Ферстаппену, но если он сможет уступать ему не более 0,1 секунды – это будет именно то, что им нужно.

Поэтому им лучше пытаться проверять возможности новых гонщиков. И им, возможно, удастся найти кого-то – как они сейчас нашли Изака Аджара », – рассказала Чедуик.

